Жена Овечкина раскритиковала НХЛ за наказание мужа

Супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала Национальную хоккейную лигу за протокол безопасности по COVID-19.

21 января стало известно, что капитан столичного клуба, а также его одноклубники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола. Также «Вашингтон» получил штраф в размере $100 тыс.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам», — написала жена Овечкина в сторис Instagram.

Шубская иронично отметила, что болезнь не распространяется, когда игроки сидят на скамейке или обнимаются во время празднования гола.

«Вирус действует сугубо в номере отеля! Тот, кто придумал это правило — дружит с логикой!» — добавила супруга российского хоккеиста.

Ранее Кузнецов прокомментировал нарушение протокола COVID-19.