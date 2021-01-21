«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» проиграл в серии буллитов ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артур Каюмов, Артем Ильенко и Владимир Ткачев. Победный буллит реализовал Егор Аверин. У хозяев отличились Виктор Тихонов, Патрис Кормье и Найджел Доус.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи», а «Ак Барс» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Локомотив» (Ярославль, Россия) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)