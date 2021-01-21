Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер больше недели находился в искусственной коме после операции на сердце. Об этом сообщила его дочь Коринн Блаттер Анденматтен.

В конце ноября экс-президент организации заразился коронавирусом, а в декабре ему была проведена операция на сердце.

«Но потом ситуация усугубилась и стала опасной. В общей сложности он провел более недели в искусственной коме и не мог разговаривать. Врачи довольны его состоянием, но до выздоровления предстоит проделать долгий путь. Это было самое тяжелое и грустное Рождество в моей жизни», — цитирует дочь Блаттера AP.

Ранее сообщалось, что ФИФА просит завести уголовное дело на экс-президента организации.