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Сим Сок Хи Сим Сок Хи

Тренер осужден за изнасилование олимпийской чемпионки

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Бывший тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку Чо Чже Бома получил десять с половиной лет тюрьмы за изнасилование двукратной олимпийской чемпионки Сим Сок Хи, сообщает Yonhap.

Отмечается, что специалист подвергал спортсменку насилию в течение трех лет. Домогательства прекратились только перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Экс-тренеру запрещено работать с детьми, молодежью и инвалидами в течение семи лет. Также Чо обязан пройти 200 часов лечения.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании.

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