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Российский одноклубник Овечкина заразился коронавирусом

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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов заразился коронавирусом, сообщает The Washington Post.

По информации издания, клуб узнал об этом 19 января.

21 января стало известно, что российский вратарь, а также его одноклубники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $100 тыс.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Самсонов принял участие в двух матчах, в которых отразил 86 процентов бросков.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре игры.

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