Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне может пропустить матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить из-за травмы матч 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщает The Athletic.

По информации издания, у спортсмена диагностировано повреждение подколенного сухожилия, которое бельгиец получил в перенесенном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против бирмингемской «Астон Виллы» (2:0). Ожидается, что на восстановление игроку понадобятся 2-3 недели.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 7 февраля на стадионе «Энфилд».

Ранее Де Брейне попал в символическую сборную 2020 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).