Голкипер оформил гол в матче «Эйбар» — «Атлетико»

Сербский голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович забил мяч в матче 19-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

Вратарь реализовал 11-метровый удар на 12-й минуте поединка.

Для Дмитровича этот гол стал первым в карьере. Примечательно, что он стал седьмым голкипером, который смог отличиться в матчах Ла Лиги. Сербский футболист также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, оформившим гол, и первым с 2003-го, кто смог сделать это с пенальти.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры.