Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил выступление Погба в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мнением о выступлением французского полузащитника команды Поля Погба, передает Eurosport.

Экс-футболист отметил, что французский игрок начал прогрессировать после того, как в «Манчестер Юнайтед» перешел Бруну Фернандеш, который быстро стал лидером команды.

«В последнее время Погба напоминает себя времен «Ювентуса» и снова стал командным игроком. Он добивается права играть. Интересно, что уровень его игры подскочил, когда «МЮ» начал бороться за лидерство в АПЛ», — заявил Паркер.

После 19-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.

Ранее сообщалось, что Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом».