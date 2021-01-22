«Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию из 68 домашних матчей в АПЛ

«Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию из 68 домашних матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В матче 18-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа со счетом 061 проиграли «Бернли». По итогам матча «Ливерпуль» остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 балла.

Таким образом, команда прервала серию домашних матчей без поражений, которая насчитывала 68 игр. Последнее поражение на домашней арене в АПЛ случилось весной 2017 года, когда «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Бернли» в матче АПЛ.