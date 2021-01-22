Ягудин — о командном турнире: там будет огонь

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал организацию командного турнира по фигурному катанию, передает РИА «Новости».

Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Как мы понимаем, спортсменам, чтобы не потерять соревновательную практику, нужны турниры. Чем больше соревнований встречается на их пути, тем лучше. Командный турнир – это очень круто, там будет огонь», — заявил Ягудин.

Распределение участников по командам будет производится при помощи жеребьевки, которая состоится позднее.

Ранее сообщалось, что проведение командного турнира по фигурному катанию назвали «бомбической новостью».