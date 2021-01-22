Кафельников высказался о неудачах Кокорина в «Спартаке»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о неудачном выступлении нападающего Александра Кокорина в столичной команде, передает Sport24.

Кокорин пополнил состав московского «Спартака» в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в основе команды так и не смог.

«В «Спартаке» не получилось, потому что, наверное, не хотел. На это есть какие-то объективные причины. Как бывший спортсмен, который немало лет отдал спорту, я за Александра рад», — заявил Кафельников.

21 января стало известно, что сделка по переходу российского игрока в итальянский клуб «Фиорентина» почти завершена, а в скором времени Кокорин должен пройти медицинский осмотр.

Ранее сообщалось, что почетный президент ОКР высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину».