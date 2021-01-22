Правительство Японии хочет отменить Олимпиаду в Токио из-за COVID-19

Правительство Японии в частном порядке приняло решение, согласно которому летние Олимпийские игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса, сообщает The Times.

По информации СМИ, теперь руководство страны ищут путь для того, чтобы объявить об отмене Игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио.

«Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится», — заявил источник, близкий к ситуации.

Олимпийские игры в Японии должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на летом 2021 года. Примечательно, что несколькими днями ранее было объявлено, что страна намерена провести турнир в заявленные даты.

Ранее сообщалось, что Япония проведет Олимпиаду-2020 в заявленные сроки.