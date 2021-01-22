Решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта, сообщает газета Nishinippon Shimbun.

Об этом проинформировал глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори. Он сообщил, что решение о проведении Олимпиады может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

«Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. (Вопрос о проведении) Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена», — заявил Мори.

Издание The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии проинформировало, что руководство страны приняло решение отменить Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что правительство Японии хочет отменить Олимпиаду в Токио из-за COVID-19.