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Капитан &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин Капитан &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин

Журналист из США прокомментировал скандал с российскими игроками «Вашингтона»

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Американский журналист Тарик Эль-Башир прокомментировал скандал с российскими игроками клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», передает Sport24.

Напомним, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов нарушили антиковидные правила. Позже у Самсонова обнаружили коронавирус.

«Это очень громкая история. То, что топовые игроки пропустят, как минимум, четыре игры — большая потеря. Вся команда, как минимум, расстроена», — сказал Эль-Башир.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала НХЛ за наказание мужа.

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