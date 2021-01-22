Шмаров поделился ожиданиями от игры Кокорина в «Фиорентине»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров оценил перспективы форварда московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине», передает «Советский спорт».

«Тут на него идет много критики. Ему надо сменить обстановку и перезапустить карьеру. Он сильный футболист, просто что-то у него не складывается. Он правильно сделал, что решил принять предложение «Фиорентины», — сказал Шмаров.



Напомним, 21 января «Спартак» объявил о том, что достиг принципиальной договоренности по трансферу Кокорина.

Ранее Кокорин пообещал «сделать красиво» в «Фиорентине».