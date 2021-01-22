Экс-директор ЦСКА рассказал, что «Спартак» пытался подкупить армейцев

Бывший директор директор московского ЦСКА Авалу Шамханов рассказал, что в 1998 году московский «Спартак» пытался подкупить армейцев, передает «СЭ».

Шамханов отметил, что ему позвонил Григорий Есауленко из «Спартака», чтобы пригласить на встречу. Оказалось, что на ней присутствовали Есауленко, Олег Романцев и чеченец Турпал, который с футболом не был связан, но его брат держал отель «Мариотт» на Тверской.

«Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете», — рассказал Есауленко.

Экс-директор отметил, что отказался от предложения, а на следующий день красно-синие обыграли «Спартак» со счетом 4:1.

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