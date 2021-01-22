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Евгения Медведева Евгения Медведева

Фигуристка Медведева покаталась на коньках на замершем озере

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Российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на коньках на замерзшем озере в Чите.

Спортсменка приехала в столицу Забайкальского края, чтобы провести мастер-классы для детей.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram.

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