Фигуристка Медведева покаталась на коньках на замершем озере

Российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на коньках на замерзшем озере в Чите.



Спортсменка приехала в столицу Забайкальского края, чтобы провести мастер-классы для детей.



Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.



Ранее Медведева сообщила о попытках взломать ее аккаунты в Facebook и Instagram.