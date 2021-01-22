Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб армейцев, сообщается на официальном сайте клуба.

В январе 2020 года экс-футболист был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам красно-синих. Теперь он будет помогать главному тренеру команды Виктору Гончаренко. 22 января Березуцкий прибудет в Испанию, где ЦСКА проводит зимний сбор.

«Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — заявил генеральный директор команды Роман Бабаев.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте Березуцкого с руководством московского клуба.