Российский боец провалил взвешивание перед боем на турнире UFC 257

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян провалил взвешивание перед поединком против немца Насрата Хакпараста на турнире UFC 257.

Вес россиянина составил 159 фунтов при лимите дивизиона в 155 фунтов. Спортсмену дали дополнительный час, чтобы он смог согнать вес.

Царукян провел в смешанных единоборствах 17 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Ранее Царукян победил бразильца Дави Рамоса на турнире UFC Fight Island 2.