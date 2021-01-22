Соперник россиянина Царукяна по UFC 257 не пришел на взвешивание

Немецкий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Насрат Хакпараст не пришел на процедуру взвешивания перед боем против россиянина Армана Царукяна на турнире UFC 257, сообщает MMA Junkie в Twitter.

Таким образом, поединок, который должен был пройти в легком весе, отменен. Отмечается, что соперником россиянина может стать Мэтт Фревола, который остался без оппонента.

Хакпараст провел в профессиональной карьере 15 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.

Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. В главном поединке вечера сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что Царукян провалил взвешивание.