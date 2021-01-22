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Игрок ЦСКА Кристиян Бистрович Игрок ЦСКА Кристиян Бистрович

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в турецкий клуб

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в клуб «Касымпаша» на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.

Хорват будет выступать в турецкой команде до конца сезона. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. Он принял участие в 88 матчах, в которых забил шесть мячей. Вместе с командой он стал обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА начал переговоры с «Ниццей» по трансферу полузащитника Данило Барбозы.

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