Экс-начальник «Спартака» ответил на обвинения бывшего спортивного директора ЦСКА

Экс-начальник московского «Спартака» Александр Хаджи ответил на заявление бывшего спортивного директора ЦСКА Авала Шамханова.

Ранее экс-функционер армейцев обвинил красно-белых в договорных матчах. По словам Шамханова, в 1998 году московское «Торпедо» специально уступило «Спартаку» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Я вообще об этом ничего не знаю. Но если он приводит фамилии, то, наверное, он что-то знает. Но то, что он Романцева туда приплел и Старостина… Это невозможно. В это я никогда не поверю – что Николай Петрович кого-то просил проиграть. Да такого вообще никогда не было!» — цитирует Хаджи «Чемпионат.com».

Экс-начальник «Спартака» также назвал глупостью информацию о том, что «Торпедо» специально проиграл матч с красно-белыми.

«Не пойму, что его сподвигло такие вещи рассказать. Можно все рассказывать. Но какую-то меру надо знать, пока люди живые. Некрасиво!» — добавил Хаджи.

По итогам первенства России первое место в турнирной таблице занял «Спартак», обошедший ЦСКА на три очка.

Ранее Шамханов рассказал, что «Спартак» пытался подкупить армейцев.