Титов отреагировал на обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче

Полузащитник московского «Спартака» Егор Титов отказался комментировать высказывание бывшего спортивного директора столичного ЦСКА Авала Шамханова.

Ранее бывший функционер заявил, что «Спартак» пытался подкупить армейцев в 1998 году.

«Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!» — цитирует Титова «Чемпионат.com».

По итогам первенства России первое место в турнирной таблице занял «Спартак», обошедший ЦСКА на три очка.

Ранее экс-начальник «Спартака» Александр Хаджи назвал глупостью обвинения Шамханова.