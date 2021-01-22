Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью

Белоруссия лишилась права на проведение чемпионата мира 2021 года по современному пятиборью, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Турнир должен был пройти с 7 по 13 июня в Минске.

«Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации», — заявил глава UIPM Клаус Шорманн.

В середине января Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

Ранее Словакия и ИИХФ начали обсуждение по вопросу проведение мирового первенства.