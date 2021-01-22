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Россиянин Александр Лесун завоевал золотую медаль Олимпиады-2016 в соревнованиях по современному пятиборью. Лесун в сумме набрал 1479 очков. Второе место занял Павел Тимощенко из Украины (1472 балла). Бронза досталась Исмаэлю Эрнандесу из Мексики. Его результат &mdash; 1468 очков Россиянин Александр Лесун завоевал золотую медаль Олимпиады-2016 в соревнованиях по современному пятиборью. Лесун в сумме набрал 1479 очков. Второе место занял Павел Тимощенко из Украины (1472 балла). Бронза досталась Исмаэлю Эрнандесу из Мексики. Его результат &mdash; 1468 очков

Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью

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Белоруссия лишилась права на проведение чемпионата мира 2021 года по современному пятиборью, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Турнир должен был пройти с 7 по 13 июня в Минске.

«Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации», — заявил глава UIPM Клаус Шорманн.

В середине января Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

Ранее Словакия и ИИХФ начали обсуждение по вопросу проведение мирового первенства.

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