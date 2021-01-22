Тренер рассказал о состоянии потерявшего сознание российского хоккеиста

Исполняющий обязанности главного тренера «Кузнецких Медведей» Константин Турукин рассказал о состоянии форварда Демида Паничкина, который потерял сознание в матче регулярного чемпионата Молодежной национальной лиги (МХЛ) с «Омскими Ястребами» (1:4).

Во время драки с защитником соперника Тимофеем Давыдовым хоккеист «Медведей» упал и ударился головой об лед. После этого игрок омской команды взял форварда за форму и еще раз ударил его об лед. Пострадавшего в бессознательном состоянии унесли с площадки на носилках.

«Демид пришел в сознание, врачи обеих команд сразу выскочили к нему.

Сейчас ему перебинтовали голову, он пришёл в себя, его повезли на обследование в больницу. Ждем дальнейшей информации», — цитирует Турукина РИА «Новости».

По мнению специалиста, поведение Давыдова является неспортивным и таких эпизодов не должно быть в хоккее.

Ранее сообщалось, что игрок «Омских Ястребов» был удален до конца матча.