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Главный тренер &laquo;Барселоны&raquo; Кике Сетьен и Лионель Месси Главный тренер &laquo;Барселоны&raquo; Кике Сетьен и Лионель Месси

«Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему тренеру

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«Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, сине-гранатовые считают, что специалист не выполнил обещаний. Каталонский клуб также ставит под сомнение квалификацию тренера.

Сетьен возглавлял сине-гранатовых с января по август 2020 года. Под его руководством «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Барселоны» подал в суд на клуб.

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