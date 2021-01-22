«Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему тренеру

«Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, сине-гранатовые считают, что специалист не выполнил обещаний. Каталонский клуб также ставит под сомнение квалификацию тренера.

Сетьен возглавлял сине-гранатовых с января по август 2020 года. Под его руководством «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, а также дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Барселоны» подал в суд на клуб.