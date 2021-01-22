Овчинников назвал неожиданным решение ЦСКА не продлевать с ним контракт

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался об уходе из клуба.

Специалист заявил, что узнал о решении команды не продлевать с ним контракт в кабинете генерального директора красно-синих Романа Бабаева.

«Переговорил с Романом Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

Бывший тренер армейцев добавил ,что ему не сообщили причины, по которым соглашение не было продлено.

Ранее бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о конфликте главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко с помощниками Виктором Онопко и Овчинниковым.