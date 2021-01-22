Критиковавший российских спортсменов швед отреагировал на победу Логинова

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Прежде швед часто высказывался за отстранение российских спортсменов от соревнований из-за допинговых скандалов. Также он призывал пожизненно дисквалифицировать Логинова, который был отстранен на два года за применение эритропоэтина.

«Он не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Ранее трехкратная чемпионка мира по биатлону Хелена Экхольм напомнила о допинговом прошлом Логинова.