Молодежка «Кузни» отказалась играть с «Омскими Ястребами» после травмы хоккеиста

Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи» отказался выходить на второй матч против «Омских Ястребов» из-за драки, в результате которой защитник новокузнецкой команды Демид Паничкин потерял сознание.

Во время потасовки с защитником соперника Тимофеем Давыдовым хоккеист «Медведей» упал и ударился головой об лед. После этого игрок омской команды взял форварда за форму и еще раз ударил его об лед. Пострадавшего в бессознательном состоянии унесли с площадки на носилках.

В заявлении новокузнецского «Металлурга, чьей молодежной командой являются «Кузнецкие Медведи», отмечается, что инцидент вызвал бурю негодования во всем хоккейном мире.

«Мы сожалеем, что академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодежного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января – хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии потерявшего сознание хоккеиста.