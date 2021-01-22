Бежавший из Белоруссии боец MMA арестован в Подмосковье

Подмосковный суд арестовал белорусского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Кудина, сообщает ТАСС.

«Кудин арестован одним из судов в Подмосковье до дальнейшего решения вопроса о его выдаче в Республику Беларусь, где он является фигурантом уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с призывом не допустить экстрадиции Кудина.