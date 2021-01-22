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Хоккейная клюшка Хоккейная клюшка

Ударивший соперника головой об лед хоккеист дисквалифицирован

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Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова на четыре матча за драку с форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным.

Во время потасовки между хоккеистами Паничкин упал и ударился головой об лед. После этого игрок омской команды взял форварда за форму и еще раз ударил его об лед. Пострадавшего в бессознательном состоянии унесли с площадки на носилках.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста команды «Омские Ястребы» Тимофея Давыдова по п.3.5. статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на 4 матча», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МХЛ.

Ранее Давыдов извинился перед получившим травму соперником.

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