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Защитник &laquo;Спартака&raquo; Георгий Джикия во время дерби с &laquo;Зенитом&raquo; Защитник &laquo;Спартака&raquo; Георгий Джикия во время дерби с &laquo;Зенитом&raquo;

Джикия и Бакаев не смогли полететь на турнир UFC 257

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Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев не смогли полететь на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Капитан красно-белых заявил, что хотел отправиться в Абу-Даби, где 23 января в главном поединке сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье, однако планам не суждено было сбыться.

Бакаев добавил, что будет смотреть бой состязания вместе с Джикией.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену.

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