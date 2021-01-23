Евсеев оценил успехи Газизова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об экс-гененральном директоре московского «Спартака» Шамиле Газизова. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 52-летний специалист смог добиться некоторых успехов в клубе, несмотря на обильную критику.

«Кто сказал, что у него не получилось? По-моему, он себя проявил. Когда он уходил, то команда шла на первом месте. А на каком Газизова ее брал? На 11-м, кажется. Вот вам и ответ.

Почему его так быстро убрали? Вопрос точно не ко мне, а к людям, которые это сделали», — сказал Евсеев.

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