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Даня Милохин и Моргенштерн Даня Милохин и Моргенштерн

Звезда Tik Tok Даня Милохин хочет попасть в сборную России по хоккею

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Tik Tok блогер Даня Милохин заявил о намерении попасть в сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в истории Instagram Федерации хоккея России (ФХР).

19-летний россиянин попросил своих подписчиков поспособствовать этому, написав комментарий «Возьмите Милохина» в аккаунт организации.

Отмечается, что на его обращение уже ответил тренер ФХР и пригласил в академию «Красная машина Юниор».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.

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