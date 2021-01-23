Звезда Tik Tok Даня Милохин хочет попасть в сборную России по хоккею

Tik Tok блогер Даня Милохин заявил о намерении попасть в сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в истории Instagram Федерации хоккея России (ФХР).

19-летний россиянин попросил своих подписчиков поспособствовать этому, написав комментарий «Возьмите Милохина» в аккаунт организации.

Отмечается, что на его обращение уже ответил тренер ФХР и пригласил в академию «Красная машина Юниор».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.