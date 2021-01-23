Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
игрок ЦСКА Никола Влашич игрок ЦСКА Никола Влашич

Полузащитник ЦСКА Влашич рассказал об измененниях на сборах в Испании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Полузащитник московского ЦСКА Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его словам, по сравнению с прошлым годом тренеры отказался от беговой работы на гольф-полях, после чего футболисты стали больше заниматься с мячом.

Влашич заявил, что в 2021 году сборы в Кампоаморе ощущаются гораздо легче, чем до этого.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак-Москва» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.