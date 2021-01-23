Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close

Резцова пожелала биатлонисту Логинову стабильности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, в последнее время улучшились результаты не только у мужской, но и у женской части национальной сборной.

«Хочется, чтобы такие результаты были стабильными. Чтобы Саша всегда боролся за медаль, а Женя Гараничев приближался к шестерке», — сказала Резцова.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Антон Шипулин поздравил Александра Логинова с победой в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.