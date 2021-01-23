Резцова пожелала биатлонисту Логинову стабильности

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, в последнее время улучшились результаты не только у мужской, но и у женской части национальной сборной.

«Хочется, чтобы такие результаты были стабильными. Чтобы Саша всегда боролся за медаль, а Женя Гараничев приближался к шестерке», — сказала Резцова.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Антон Шипулин поздравил Александра Логинова с победой в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.