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Тренер &laquo;Ростова&raquo; Валерий Карпин Тренер &laquo;Ростова&raquo; Валерий Карпин

Карпин станцевал под песню Клавы Коки и Niletto

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин станцевал под песню Клавы Коки и Niletto «Краш». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба донского клуба в Instagram.

В данный момент ростовчане находятся на первом тренировочном сборе 2021 года в Испании, где готовятся к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

За 11 туров до конца чемпионата желто-синие находятся на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в сентябре 2017 года.

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