«Вашингтон» вышел на матч против «Баффало» без россиян в составе

«Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без россиян в составе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Напомним, что Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов нарушили ковидный протокол и получили запрет на участие в тренировках и играх сезона.
В нынешнем розыгрыше НХЛ «Вашингтон» одержал в четырех матчах две победы.
Ранее сообщалось, что спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова на четыре матча за драку с форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным.
Lineys!!!#CapsSabres | @GEICO pic.twitter.com/nBuv4WwTHE— Washington Capitals (@Capitals) January 22, 2021