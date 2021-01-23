«Вашингтон» вышел на матч против «Баффало» без россиян в составе

«Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 против «Баффало Сейберс» без россиян в составе. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Напомним, что Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов нарушили ковидный протокол и получили запрет на участие в тренировках и играх сезона.

В нынешнем розыгрыше НХЛ «Вашингтон» одержал в четырех матчах две победы.

Ранее сообщалось, что спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова на четыре матча за драку с форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным.