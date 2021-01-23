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Фигуристка Вероника Жилина Фигуристка Вероника Жилина

Плющенко выразил благодарность Тутберидзе за работу с Жилиной

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил благодарность Этери Тутберидзе за работу с Вероникой Жилиной. Об этом сообщает Tatler.

По его словам, спортсменка впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.

«Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — сказал Плющенко.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на коньках на замерзшем озере в Чите.

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