«ПСЖ» разгромил «Монпелье» и вышел на первую строчку чемпионата Франции

В очередном матче 21-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Монпелье».

Встреча прошла в французской столице на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар, Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой лицевой счет.

После этой победы подопечные Маурисио Почеттино набрали 45 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о полузащитнике московского «Спартака» Остоне Урунове.