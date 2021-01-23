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Главный тренер ФК &laquo;Спартак&raquo; Массимо Каррера во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва, Россия) и ФК ПАОК (Салоники, Греция), 2018 год Главный тренер ФК &laquo;Спартак&raquo; Массимо Каррера во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ФК &laquo;Спартак&raquo; (Москва, Россия) и ФК ПАОК (Салоники, Греция), 2018 год

Экс-тренер «Спартака» Каррера поделился воспоминаниями о России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о России. Об этом сообщает Il Posticipo.

По его словам, благодаря особенностям климата Россия ощущается совершенно другой страной, в сравнении с Италией.

Специалист отметил, что по началу испытывал некоторые сложности из-за незнания языка, но после прихода переводчика ему удавалось точнее передавать игрокам свои идеи и мысли.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о предстоящем переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

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