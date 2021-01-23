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Вратарь &laquo;Боруссии&raquo; (Менхенгладбах) Ян Зоммер Вратарь &laquo;Боруссии&raquo; (Менхенгладбах) Ян Зоммер

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую в матче Бундеслиги

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В очередном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую «Боруссию».

Встреча прошла на арене «Боруссия-парк» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рами Бенсебаини, Маркус Тюрам и Нико Эльведи, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды дважды отличился норвежец Эрлинг Холанд.

После этого поражения «шмели» опустились на пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена выплачивать компенсацию бывшему главному тренеру Энрике Сетьену.

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