Мбаппе хочет попробовать свои силы в «Ливерпуле» или «Реале»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет попробовать свои силы в «Ливерпуле» или мадридском «Реале». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 22-летний форвард думает о своем будущем и о том, стоит ли ему продлевать контракт с французским клубом или нет.

Отмечается, что Мбаппе мечтает выступать за мадридский «Реал», а также не прочь поработать под руководством Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА и итальянский «Дженоа» не могут договориться о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.