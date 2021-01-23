«Миннесота» Капризова оказалась сильнее «Сан-Хосе» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксель Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвэй, Кевин Фиала, Зак Паризе и Джоэль Эрикссон.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Мэтт Ньето.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков в игре не набрал.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейберс».