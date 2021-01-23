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Адольфо Гайч празднует первый гол за ЦСКА в официальном матче Адольфо Гайч празднует первый гол за ЦСКА в официальном матче

ЦСКА и «Дженоа» не могут договориться о переходе Гайча

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Московский ЦСКА и итальянский «Дженоа» не могут договориться о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, у клубов возникло недопонимание по поводу срока арендного соглашения. Обсуждаются два варианта — с полугодовой и полуторагодовой арендой Гайча.

Напомним, что 21-летний форвард за все свое время пребывания в ЦСКА смог забить один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об экс-гененральном директоре московского «Спартака» Шамиле Газизова.

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