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Александр Овечкин (справа) и Никлас Бэкстрем задумывают очередную комбинацию &laquo;Кэпс&raquo; Александр Овечкин (справа) и Никлас Бэкстрем задумывают очередную комбинацию &laquo;Кэпс&raquo;

«Вашингтон» без Овечкина в серии буллитов переиграл «Баффало»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпиталз Ван Арена» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Ник Дауд и Якуб Врана.

У гостевой команды отличились Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан.

Решающий буллит реализовал Джон Карлсон.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.

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