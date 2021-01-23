«Торонто» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Брукс, Джимми Веси, Джон Таварес и Митч Марнер, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Леон Драйзайтль и Конор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.