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Коннор Макдэвид (слева) и Леон Драйзайтль должны стать ключевыми фигурами в &laquo;Эдмонтоне&raquo; на ближайшие десять лет Коннор Макдэвид (слева) и Леон Драйзайтль должны стать ключевыми фигурами в &laquo;Эдмонтоне&raquo; на ближайшие десять лет

«Торонто» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Брукс, Джимми Веси, Джон Таварес и Митч Марнер, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Леон Драйзайтль и Конор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» вышел на матч против «Баффало Сейберс» без россиян в составе.

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