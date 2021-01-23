Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Дана Уайт Дана Уайт

Появилось видео, на котором Уайт уговаривает Хабиба возобновить карьеру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Instagram-аккаунте Combatalk появилось видео, на котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уговаривает россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Этот бой с Порье по PPV более популярен, чем твой бой с Конором. Представь, что сделаете вы с Конором в еще одном чертовом бою», — сказал Уайт Хабибу.

Напомним, 24 октября россиянин одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о том, что уходит из спорта.

Ранее Макгрегор призвал Хабиба возобновить карьеру и дать ему реванш.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.