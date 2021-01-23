Хоккеист Маршанд раскритиковал российских игроков «Вашингтона»

Канадский хоккеист Брэд Маршанд раскритиковал российских игроков «Вашингтона» за нарушение антиковидных правил, передает Boston Hockey Now.

«Мы все знаем последствия нарушения правил, и мы знаем, что это за правила. Нам всем подробно рассказывали, что нам разрешено делать и что не разрешено, так что это их вина», — сказал Маршанд.

Напомним, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов отстранены на четыре матча. Также им запрещено тренироваться. НХЛ наложила на клуб штраф в размере $100 тысяч.

Ранее «Вашингтон» без Овечкина в серии буллитов переиграл «Баффало».