Заслуженный тренер России Новиков поделился мнением о жесткой драке в МХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о жесткой драке в Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), между Демидом Паничкиным из «Кузнецких Медведей» и Тимофеем Давыдовым из «Омских Ястребов», передает Sport24.

Напомним, Давыдов ударил Паничкина головой об лед. Игрока «Медведей» увезли в больницу с сотрясением мозга. От удара он потерял сознание.

«То, что лежачего ударил, понимаете, тут остановиться не так просто. Игрок, который выходит на матч, должен обладать внутри агрессией с самого начала матча», — сказал Новиков.

Ранее Давыдов извинился перед Паничкиным.